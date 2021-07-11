Участник «Голос.Дети» погиб под колесами электрички в Подмосковье

Парень пересекал ж/д пути на спортивном кроссовом мотоцикле, когда случилась авария.

В Подмосковье жертвой аварии стал участник шоу «Голос.Дети». Об этом сегодня, 11 июля, сообщает РИА Новости.

Известно, что все случилось 10 июля в семь часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе на 43-м километре перегона Софрино — Пушкино. Подросток ехал на спортивном кроссовом мотоцикле, когда случилась авария. В результате инцидента парень скончался из-за серьезности полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под поездом на «Обводном канале» оказалась женщина: она умерла, а пассажиров пришлось эвакуировать.