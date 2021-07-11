В Ленобласти спасли лисенка, сбитого машиной

В Ленобласти спасли лисенка, сбитого машиной
Лисенок жалуется на нелегкую судьбу. Фото: скриншот Instagram

Обездвиженного малыша удалось поднять на четыре лапы.

В Ленинградской области удалось спасти лисенка, которого сбил автомобиль. Малыш уже практически здоров, но все равно выглядит жалостливо, а ведет себя ворчливо. Видеозапись с лисенком появилась в Instagram-аккаунте» kudrovka».

Известно, что некий водитель наехал на животное, а затем скрылся с места происшествия. На сбитого лисенка обратили внимание местные жители – они отвезли его в карантинный центр, где специалисты смогли спасти его жизнь.

Видеозапись с малышом опубликовали в социальных сетях. На нем он жалостливо скулит, будто рассказывая о своей нелегкой судьбе. Специалисты уверяют его, что скоро он будет в порядке и вернется к привычной работе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Велесе» рассказали, как спасают новорожденного бельчонка и ежа.

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В Ленобласти спасли лисенка, сбитого машиной
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