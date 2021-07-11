В Москве на женщину завели уголовное дело из-за отказа надеть маску

Она находилась без СИЗ в МФЦ.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая находилась в МФЦ без маски. Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось 25 июня. Полицейские задержали женщину, скрутили ее и вынесли из здания. В органах добавили, что она вела себя агрессивно: дралась и кусалась. В результате в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Европолисе» петербуржец подрался с охраной из-за маски. Мужчина принципиально не хотел надевать средство индивидуальной защиты.