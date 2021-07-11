В Москве на женщину завели уголовное дело из-за отказа надеть маску

В Москве на женщину завели уголовное дело из-за отказа надеть маску
Женщина при задержании вела себя агрессивно. Фото: pixabay

Она находилась без СИЗ в МФЦ.

В Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая находилась в МФЦ без маски. Об этом сообщает «Новая газета», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось 25 июня. Полицейские задержали женщину, скрутили ее и вынесли из здания. В органах добавили, что она вела себя агрессивно: дралась и кусалась. В результате в отношении нее возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Европолисе» петербуржец подрался с охраной из-за маски. Мужчина принципиально не хотел надевать средство индивидуальной защиты.

маска москва уголовное дело


 

Новости партнеров
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве на женщину завели уголовное дело из-за отказа надеть маску
Рэпер Дава признался, что встречался с алкоголичкой
В Ленобласти просят не поливать огороды питьевой водой
В Петербурге из-за последствий коронавируса умер директор «Нового поколения»
В Ленобласти спасли лисенка, сбитого машиной
Рейс Нижневартовск-Петербург задержали на несколько часов
На Парнасе в микроавтобусе сгорели все сгораемые части
В фан-зоне на Дворцовой болельщики стараются соблюдать дистанцию