Актриса Наталия Антонова два месяца приходила в себя после коронавируса

Звезда переболела инфекцией в тяжелой форме.

Актриса Наталия Антонова рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме и после этого не могла восстановиться около двух месяцев. Своей историей она поделилась с «7Дней».

Звезда отметила, что во время болезни у нее была высокая температура, ее мучали головные боли. Каждый день Антонова молилась, чтобы выжить и ей удалось. Вот только последствия коронавируса давали о себе знать еще около двух месяцев после так называемого выздоровления.

Антонова добавила, что уже сделала прививку, так как у нее снизилось количество антител. Она пошла на этот шаг, ведь у нее умерло много близких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за последствий коронавируса умер директор «Нового поколения».