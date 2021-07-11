Актриса Наталия Антонова два месяца приходила в себя после коронавируса

Актриса Наталия Антонова два месяца приходила в себя после коронавируса
Антонова уже сделала прививку, чтобы уберечь себя. Фото: скриншот Instagram

Звезда переболела инфекцией в тяжелой форме.

Актриса Наталия Антонова рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме и после этого не могла восстановиться около двух месяцев. Своей историей она поделилась с «7Дней».

Звезда отметила, что во время болезни у нее была высокая температура, ее мучали головные боли. Каждый день Антонова молилась, чтобы выжить и ей удалось. Вот только последствия коронавируса давали о себе знать еще около двух месяцев после так называемого выздоровления.

Антонова добавила, что уже сделала прививку, так как у нее снизилось количество антител. Она пошла на этот шаг, ведь у нее умерло много близких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге из-за последствий коронавируса умер директор «Нового поколения».

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