Россияне назвали главные недуги от переработок

Большинство перерабатывающих жителей России считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия или здоровья.
Так чаще всего россияне жалуются на боли в спине и пояснице, ухудшение зрения и усиление головной боли, следует из исследования hh.ru. В исследовании приняли участие более 2,1 тысяч жителей России со всех регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».
У 1/3 появился лишний вес, у четверти опрошенных стали болеть ноги, 12% жалуются на гипертонию и варикоз, 1/10 — на появление двойного подбородка, еще 1/10 — на существенную потерю веса. Также отмечается стресс, недосып и усталость.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей. Специалисты агентства составили рейтинг, основной показатель которого — число лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником со среднестатистической зарплатой.