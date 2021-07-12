Россияне назвали главные недуги от переработок

Большинство перерабатывающих жителей России считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия или здоровья.

Так чаще всего россияне жалуются на боли в спине и пояснице, ухудшение зрения и усиление головной боли, следует из исследования hh.ru. В исследовании приняли участие более 2,1 тысяч жителей России со всех регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».