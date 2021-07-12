Россиянам раскрыли сроки для накопления одного миллиона рублей

Эксперты выяснили, что лидерство трех регионов связано с высокими зарплатами в добывающих отраслях, компенсирующими суровые условия жизни. Фото: pixabay.

Эксперты выяснили, что лидерство трех регионов связано с высокими зарплатами в добывающих отраслях, компенсирующими суровые условия жизни. Фото: pixabay.

Жителям России раскрыли сроки для накопления одного миллиона рубле. Так россиянам в среднем потребуется более 20 лет.

Быстрее всего миллион можно заработать на Чукотке (почти 8 лет), в Ямало-Ненецком автономном округе (немного больше восьми лет и Ненецком автономном округе (чуть больше девяти лет). Об этом сообщает РИА «Новости» — организатор исследования.

Специалисты агентства составили рейтинг, основной показатель которого — число лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником со среднестатистической зарплатой. Эксперты выяснили, что лидерство трех регионов связано с высокими зарплатами в добывающих отраслях, компенсирующими суровые условия жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска. Так чуть больше 12% жителям России для отдыха хватит до 50 тысяч рублей.