Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска

Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска
30%, а это большая часть респондентов, считает, что для отпуска нужно не менее 150 тысяч рублей. Фото: pixabay

Большинство россиян считают, что для хорошего отпуска им нужно больше 150 тысяч рублей. Таковы результаты опроса Webbankir.

Так чуть больше 12% жителям России для отдыха хватит до 50 тысяч рублей. 11% процента опрошенных сказали, что для приятного отдыха им хватит до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

30%, а это большая часть респондентов, считает, что для отпуска нужно не менее 150 тысяч рублей. 28% и 16% жителей России отметили, что готовы спустить на отдыха до 100 и до 150 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов. Не поставившим прививку от COVID-19 туристам запретят въезд на Мальту с среды (14 июля). Об этом заявил глава Минздрава Мальты Криса Ферна. Он отметил, что они станут первыми, кто пошел на такой шаг.

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