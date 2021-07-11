Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов

Не поставившим прививку от COVID-19 туристам запретят въезд на Мальту с среды (14 июля). Об этом заявил глава Минздрава Мальты Криса Ферна.

Он отметил, что они станут первыми, кто пошел на такой шаг. Ферн сказал, что туристы, прилетающие на Мальту, должны будут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19. Детям потребуется отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает Times of Malta,

В Мальте временно не будут работать языковые школы, потому что на Мальте выросло количество вспышек заболевания в таких школах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech разработала вакцину от COVID-19 Comirnaty, намерена в скором времени проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы этого препарата.