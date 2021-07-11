Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов

Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов
Детям потребуется отрицательный тест на COVID-19. Фото: unsplash.com.

Не поставившим прививку от COVID-19 туристам запретят въезд на Мальту с среды (14 июля). Об этом заявил глава Минздрава Мальты Криса Ферна.

Он отметил, что они станут первыми, кто пошел на такой шаг. Ферн сказал, что туристы, прилетающие на Мальту, должны будут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19. Детям потребуется отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает Times of Malta,

В Мальте временно не будут работать языковые школы, потому что на Мальте выросло количество вспышек заболевания в таких школах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech разработала вакцину от COVID-19 Comirnaty, намерена в скором времени проинформировать власти США о необходимости применения третьей (бустерной) дозы этого препарата.

вакцина вакцинация коронавирус мальта прививка


 

Новости партнеров
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне назвали необходимую сумму для хорошего отпуска
Тони Фергюсон отреагировал на поражение Конора Макгрегора
В Ленобласти вырос улов рыбы на 11% по сравнению с прошлым годом
Мальта первой в Европе перестанет впускать непривитых туристов
Pfizer проинформирует власти США о необходимости третьей дозы вакцины
Более 100 тысяч жителей Германии получили уведомление о вакцинации
Полицейские проверили более двух тысяч квартир в 11 жилых домах
Петербурженка закрыла кошку на пять дней на балконе в жару