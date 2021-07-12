Драка из-за масок и настоящая статистика: коронавирус в Петербурге 12 июля

Петербург подошел к введению дополнительных ограничений. Горожане, которые устали от жары и масочного режима, начинают неадекватно реагировать на напоминания о соблюдении мер безопасности.

Комитет по здравоохранению решил поделиться настоящими показателями по коронавирусу. Первый заместитель председателя ведомства Андрей Сарана заявил, что в начале вакцинации от COVID-19, реальное число заболевших было выше в 3 раза, чем сообщалось ранее.

Он также сообщил, что в начале зимы 2020 года COVID-19 с помощью ПЦР-теста был подтвержден более чем у 400 тысяч человек, но официальная статистика докладывала, что больных в 3 раза меньше — менее 140 тысяч.

Отметим, что коронавирус унес жизнь директора «Нового поколения» Михаила Дмитриева. Эта организация работает с трудными подростками. О смерти Дмитриева стало известно накануне, 11 июля. По предварительным данным, он с коронавирусом был госпитализирован в больницу Святого Георгия, где и скончался.

Пока ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге остается непростой. Ранее заместитель председателя России Татьяна Голикова сообщила, что рост заболеваемости в Петербурге связан с проведением Евро-2020.

Накануне чемпионат Европы по футболу был завершен. В Северной столице закрываются фан-зоны. Со вторника, 13 июля, в городе начнут действовать дополнительные ограничения. Теперь в Северной столице запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 75 человек. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1500 человек, а цирки не смогут впускать более 50% зрителей. Спортивные и физкультурные мероприятия будут вовсе проводиться без гостей.

При этом в Петербурге продолжит действовать масочный режим. Страсти из-за масок в городе накаляются. Так, накануне, молодой человек учинил драку с охранником ТК «Европолис». Причина ссоры была в том, что охранник не стал пускать покупателя без маски.