Одноэтажную постройку с мансардой в Павловске тушат 18 спасателей

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил одноэтажную постройку с мансардой.

Возгорание случилось в понедельник, 12 июля, по адресу: Пушкинский район, Павловск, Славяночка-2. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 10:15. К месту происшествия оперативно выехали 18 сотрудников на четырех спецмшашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, одноэтажная, с мансардой, размером 10х6 метров постройка горит по всей площади.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в многоэтажном жилом доме в Калининском районе Петербурга загорелась однокомнатная квартира. На месте происшествия обнаружили труп.