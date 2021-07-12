Гражданин Камеруна погиб, прыгнув с тарзанки в озеро Раздолье

Мужчина утонул после прыжка с тарзанки. Фото: Pixabay

Мужчина утонул после прыжка с тарзанки. Фото: Pixabay

В Приозерском районе Ленобласти в озере утонул гражданин Камеруна. Он прыгнул в воду с тарзанки, после чего его никто не видел.

В воскресенье, 11 июля, в деревне Раздолье. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в озере Малые Лампушки, предположительно, утонул мужчина. На вид ему около 27 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, женщина добавила, что мужчина прыгнул с тарзанки в воду и пропал.

Прибывшие правоохранители на берегу озера нашли труп 31-летнего гражданина Камеруна. Мужчина зарегистрирован в Воронеже, проживал в Петербурге. На левом запястье обнаружена поверхностная ссадина.

Тело погибшего было направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Сланцевских карьеров выловили труп мужчины. В полицию обратился знакомый утопленника.