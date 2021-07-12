Петербуржец заплатит 20 тыс. рублей за торговлю поддельными свинками Пеппами

Петербуржец заплатит 20 тыс. рублей за торговлю поддельными свинками Пеппами
Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности ответчику не передавались. Фото: скрин мультика "Свинка Пеппа".

Суд Северной столицы вынес решение по иску «Entertainment One UK Limited» к Александру Лызову о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Компания является правообладателем товарного знака (изображение «PEPPA PIG» и логотип «РЕРРА PIG»)

Суд взыскал с Лызова 20 тысяч рублей.

Ранее вблизи ул. Ярослава Гашека, д. 6, лит. А, был установлен факт продажи контрафактного товара (игрушка). Проданный товар представляет собой набор из двух фигурок свинок с названием «Peppa Pig» и «Peppa & Family».

Правообладателем данных товарных знаков является истец, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности ответчику не передавались.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд лишил рэпера из Новосибирска Элджея водительских прав более чем на полтора года, а также назначил штраф в 30 тыс. рублей.

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