Суд лишил Элджея прав более чем на полтора года

Суд лишил Элджея прав более чем на полтора года
Элджей отказался от медицинского освидетельствования. Фото: скриншот instagram

Суд лишил рэпера из Новосибирска Элджея водительских прав более чем на полтора года, а также назначил штраф в 30 тыс. рублей.

Тушинский суд Москвы признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Как сообщил ТАСС, Элджея лишили водительских прав на один год и семь месяцев, а также назначили штраф.

Напомним, погоня за музыкантом произошла в среду, 26 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве. У стражей порядка возникли подозрения в трезвости водителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ. Блогер отметила, что ее останавливали уже не первый раз за последнее время. И добавила, что проходила необходимые процедуры на наличие алкоголя и наркотиков в организме.

лишение водительских прав элджей


 

Новости партнеров
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эндокринолог рассказала о ягоде, понижающей риск сахарного диабета
В России хотят внедрить госномера для электросамокатов
Суд лишил Элджея прав более чем на полтора года
Жители России рассказали, как относятся к браку
В Петербурге собрались трехбалльные пробки в пятницу утром
В Петербурге ожидаются дожди, грозы и понижение температуры в пятницу
«Екатерининский институт» отреставрируют за 24 млн рублей
В Петербурге от COVID привились более 42 тысяч медработников