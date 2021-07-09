Суд лишил Элджея прав более чем на полтора года

Суд лишил рэпера из Новосибирска Элджея водительских прав более чем на полтора года, а также назначил штраф в 30 тыс. рублей.

Тушинский суд Москвы признал музыканта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Как сообщил ТАСС, Элджея лишили водительских прав на один год и семь месяцев, а также назначили штраф.

Напомним, погоня за музыкантом произошла в среду, 26 мая, на проспекте Маршала Жукова в Москве. У стражей порядка возникли подозрения в трезвости водителя.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ивлееву и Элджея задержала полиция после премии МУЗ-ТВ. Блогер отметила, что ее останавливали уже не первый раз за последнее время. И добавила, что проходила необходимые процедуры на наличие алкоголя и наркотиков в организме.