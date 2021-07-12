Аномальная жара продержится в Петербурге до пятницы

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в ГУ МЧС РФ по городу.

Так, с 13 по 16 июля в Северной столице сохранится аномально жаркая погода.

Как сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составит 7-10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новая неделя принесет петербуржцам призрачную надежду на то, что жара несколько ослабнет. Первые дни, впрочем, просто не будет.

При этом синоптики не исключил, что вторник и среда смогут обновить суточные температурные рекорды. В четверг температура изменится мало, но облегчение могут принести кратковременные грозовые дожди.