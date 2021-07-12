В Пулково зарегистрировали бивни мамонта весом почти в 130 килограммов

В Пулково оформили документы на экспорт в Китай бивней мамонта. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

В Пулково оформили документы на экспорт в Китай бивней мамонта. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора

В аэропорту Пулково сотрудники Управления Россельхознадзора оформили документы на экспорт в Китай 129 килограммов бивней мамонта.

Об этом стало известно в понедельник, 12 июля. Впечатляющий груз отправляли в адрес предприятия из города Суйфыньхе, расположенного на северо-востоке Китая. Поставщиком продукции выступил индивидуальный предприниматель из Петербурга.

Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, инспекторы подтвердили соответствие товара ветеринарным требованиям страны-получателя, после чего бивни были допущены к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Северной столицы контроль Россельхознадзора не прошли почти 50 тонн апельсинов, заражённых карантинным объектом. В двух партиях апельсинов живые личинки плодовой мухи.