Петербуржец получил 20 лет строгого режима за пьяную поножовщину в парке

Петербуржец получил 20 лет строгого режима за пьяную поножовщину в парке
Петербуржец получил 20 лет строгого режима. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Харькова, признанного виновным в совершении убийства.

Об этом стало известно сегодня, 12 июля. По данным следствия, в ночь на 1 февраля Харьков, находясь в парке Александрино в нетрезвом виде, имея умысел на убийство М. и В., нанес колюще-режущим предметом не менее 1 удара в грудь М. Далее, в ходе борьбы, нанес В. не менее 2 ударов по телу, мужчина скончался. Первый пострадавший спасался бегством, ему удалось выжить.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в результате Харьков был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд приговорил ударившего жертву ножом 133 раза. Также он нанес не менее 34 ударов тупым твердым предметом по всему телу жертвы. Смерть человека наступила на месте происшествия.

новости СПб объединенная пресс-служба судов суд


 

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