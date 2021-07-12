Петербуржец получил 20 лет строгого режима за пьяную поножовщину в парке

Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Харькова, признанного виновным в совершении убийства.

Об этом стало известно сегодня, 12 июля. По данным следствия, в ночь на 1 февраля Харьков, находясь в парке Александрино в нетрезвом виде, имея умысел на убийство М. и В., нанес колюще-режущим предметом не менее 1 удара в грудь М. Далее, в ходе борьбы, нанес В. не менее 2 ударов по телу, мужчина скончался. Первый пострадавший спасался бегством, ему удалось выжить.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в результате Харьков был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд приговорил ударившего жертву ножом 133 раза. Также он нанес не менее 34 ударов тупым твердым предметом по всему телу жертвы. Смерть человека наступила на месте происшествия.