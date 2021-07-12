В Шушарах занялись ликвидацией несанкционированной свалки

В Шушарах занялись ликвидацией несанкционированной свалки
Свалку ликвидируют к 2023 году. Фото: Pixabay

Планируется вывезти более 660 тысяч кубометров отходов.

В Пушкинском районе стартует ликвидация несанкционированной свалки. Речь идет о территории, ограниченной Автозаводским проездом и Софийском улице, в Шушарах. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Первый этап работ начался в этот понедельник и завершится 31 ноября 2021 года. За это время хотят вывезти более 200 тысяч кубометров свалочных масс. Всего на это потребуется несколько лет – к 2023 году будет вывезено 660 тысяч кубометров отходов.

Известно, что 94% наполнения свалки – это строительный мусор, еще 6% — это грунт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти будут поощрять за сведения о незаконных свалках.

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