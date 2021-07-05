В Ленобласти будут поощрять за сведения о незаконных свалках

Дрозденко пообещал, что информаторам будут вручать ценные призы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что жителям региона, которые предоставят сведения о незаконных свалках, получат от властей ценные подарки. Такой новостью он поделился в рамках прямой линии.

Он отметил, что регион будет благодарен неравнодушным людям, которые сообщат о свалках, помогут пресечь ее образование или даже найти нарушителя. Заявления будет принимать экологической надзор Ленобласти. Также Центр управления регионов начнет тщательней мониторить социальные сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новом Свете на протяжении 13 часов тушили незаконную свалку. Наконец пожар полностью ликвидирован.