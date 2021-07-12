В Петербурге на ремонт Биржевого моста потратят 2,4 млрд рублей

За восстановление переправы возьмется компания «Возрождение».

В Санкт-Петербурге выбран подрядчик, который отремонтирует Биржевой мост. Группа компаний «Возрождение» возьмет за работу 2,4 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 12 июля, сообщается на сайте госзакупок.

Старт работ запланирован на 1 октября 2021 года. Ожидается, что мост приведут в порядок к 5 мая 2023 году. Подрядчик займется не только реконструкцией, но даже возмещением ущерба окружающей среде. В связи с ремонтом будут вводиться ограничения движения, которые будут действовать до 30 ноября 2022 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что репетиция парада ВМФ ограничит движение по мостам и набережным в Петербурге. Автомобилисты не смогут проехать по Литейному, Дворцовому, Троицкому и Благовещенскому мостам в утренние часы 13 и 15 июля.