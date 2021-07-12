Актриса Варвара Шмыкова объявила о разводе

Актриса Варвара Шмыкова объявила о разводе
Шмыкова развелась с мужем. Фото: скриншот Instagram

Знаменитость развелась с оператором Евгением Козловым.

Актриса Варвара Шмыкова, звезда сериала «Чики», рассказала о своем разводе с оператором Евгением Козловым. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Шмыкова написала, что расходится с бывшим супругом в годовщину знакомства – они начали общаться десять лет назад.

«Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, — это ценить момент и людей, которые с нами его проживают»,

— написала актриса.

Напоминаем, что до этого в сети появились слухи о том, что Шмыкова начала встречаться с диджеем Даниилом Радловым. Их много раз видели вместе, но пока что актриса никак не комментировали слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ пишут о разводе телеведущей Ксении Бородиной.

варвара шмыкова инстаграм развод


 

Новости партнеров
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Актриса Варвара Шмыкова объявила о разводе
Петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году
В водоемах Ленобласти нашли тела троих людей
В Ленобласти работу общепита в «красной» зоне ограничили по времени
Более 200 петербуржцев решились на ревакцинацию от коронавируса
Актриса Алферова идет на поправку после заражения коронавиурсом
В Петербурге задержанный скончался в автозаке и не доехал до суда
В Смольном объяснили, кого нужно госпитализировать с коронавирусом