Актриса Варвара Шмыкова объявила о разводе

Знаменитость развелась с оператором Евгением Козловым.

Актриса Варвара Шмыкова, звезда сериала «Чики», рассказала о своем разводе с оператором Евгением Козловым. Новостью она поделилась в Instagram-аккаунте.

Шмыкова написала, что расходится с бывшим супругом в годовщину знакомства – они начали общаться десять лет назад.

«Для меня сейчас это про иронию судьбы и про ценность момента, все в нашей жизни непостоянно и далеко не на все (хорошо, если хотя бы на себя) мы влияем, поэтому все, что мы можем, — это ценить момент и людей, которые с нами его проживают»,

— написала актриса.

Напоминаем, что до этого в сети появились слухи о том, что Шмыкова начала встречаться с диджеем Даниилом Радловым. Их много раз видели вместе, но пока что актриса никак не комментировали слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ пишут о разводе телеведущей Ксении Бородиной.