От коронавируса скончались еще петербуржцев

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли случая.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица уступает только Москве. В Ленинградской области от ковида умерло пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В городе также обнаружено новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура не влияет на распространение инфекции, но новые штаммы COVID-19 отличаются устойчивостью к жаре.