От коронавируса скончались еще 108 петербуржцев

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 108 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Город находится на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Следом идет Москва — 103 умерших с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 17 707 человек. За последние сутки также обнаружено 1 936 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 814 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура не влияет на распространение инфекции, но новые штаммы COVID-19 отличаются устойчивостью к жаре.