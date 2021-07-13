От коронавируса скончались еще 108 петербуржцев

От коронавируса скончались еще 108 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 108 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Город находится на первом месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Следом идет Москва — 103 умерших с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 17 707 человек. За последние сутки также обнаружено 1 936 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 1 814 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что температура не влияет на распространение инфекции, но новые штаммы COVID-19 отличаются устойчивостью к жаре.

коронавирусная пандемия новости СПб умершие


 

Новости партнеров
Бузова выглядит нецензурно: что происходит с распустившейся телеведущей
Бузова выглядит нецензурно: что происходит с распустившейся телеведущей
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми прибыл в Абхазию, поиски продолжаются
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми прибыл в Абхазию, поиски продолжаются
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От коронавируса скончались еще 108 петербуржцев
Шойгу рассказал, что увидят петербуржцы на военно-морском параде
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и гроз
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 1 936 человек
В Геленджике взорвался газ: есть погибший и раненые
В России за сутки коронавирус подхватили 24 702 человека
Банкротящийся «Пилон» пошел на мировое соглашение с кредиторами
В Карелии у Алалалмпи девять кабанов врезались в грузовой поезд