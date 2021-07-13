В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 249 человек

В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 249 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировано еще 249 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 13 июля. Наибольшее количество новых случаев заражения отмечены в Тихвине — 13, Киришах — 12, Кингисеппе — 8, Гатчине — 9, Выборге — 13.

За указанный период стало известно о 12 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится более 50 тыс. заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 25 месте. Петербург находится на третьем — 1 936 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 4 991 человек. Второе место у Подмосковья — 2 550 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области ввели новые ограничения для предприятий, работающий в «красной» зоне.

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