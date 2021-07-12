В Ленобласти работу общепита в «красной» зоне ограничили по времени

В Ленобласти работу общепита в «красной» зоне ограничили по времени
Общепит в "красной" зоне будет работать до 23 часов. Фото: pixabay.com

Заведения могут работать только до 23 часов.

В Ленинградской области ввели новые ограничения для предприятий, работающий в «красной» зоне. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Александр Дрозденко внес соответствующие изменения в постановление правительства Ленобласти, которые уже вступили в силу. Теперь заведения общепита, находящиеся в «красной» зоне, смогут работать только до 23 часов. Если у них будут паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу, то будет разрешено работать до двух часов ночи.

Напоминаем, что в Ленобласти с 12 числа ввели ряд ограничительных мер из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 13 июля начнут действовать дополнительные ограничения.

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