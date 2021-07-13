Банкротящийся «Пилон» пошел на мировое соглашение с кредиторами

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял мировое соглашение застройщика мостов ЗАО «Пилон» и его 55 кредиторами.

Согласно данному мировому соглашению, у компании будет 10 лет, чтобы отдать долг в более чем 1,4 млрд рублей, сообщает «Фонтанка».

Производство по делу о признании «Пилона» банкротом закончено.

Исходя из соглашения, «Пилон» каждый месяц будет отдавать каждому из кредиторов по 30 тыс. рублей основного долга. Затем, в следующие три года, по 50 тыс. рублей, в следующие 10 лет по 1/120 от остатка задолженности.

Отмечается, что у компании 1,3 млрд рублей основной задолженности и свыше 160 млн рублей штрафных санкций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский суд впервые изъял единственное жилье у гражданина-банкрота.