Иномарку вынесло на газон после жесткого ДТП на Славы и Бухарестской

Иномарку вынесло на газон после жесткого ДТП на Славы и Бухарестской
Дорога усыпана осколками. Фото: unsplash.com

На пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Петербурге произошло жесткое ДТП. Одна иномарка вылетела на газон.

Дорожный инцидент случился во вторник, 13 июля. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что водитель черной иномарки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный свет, когда стоявшие на светофоре машины начали трогаться с места. В результате жесткого столкновения виновника аварии вынесло на газон.

Части машины разбросаны по дороге. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкерша не справилась с управлением и погибла у Красного Села.

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