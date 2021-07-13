Иномарку вынесло на газон после жесткого ДТП на Славы и Бухарестской

На пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Петербурге произошло жесткое ДТП. Одна иномарка вылетела на газон.

Дорожный инцидент случился во вторник, 13 июля. Подробности рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что водитель черной иномарки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный свет, когда стоявшие на светофоре машины начали трогаться с места. В результате жесткого столкновения виновника аварии вынесло на газон.

Части машины разбросаны по дороге. Информация о пострадавших уточняется.

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