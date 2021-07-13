В Фермерском озере утонул 4-летний уроженец Киргизии

В Фермерском озере утонул 4-летний уроженец Киргизии
Ребенок утонул в Фермерском озере. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Выборгском районе утонул 4-летний ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 12 июля около 19:00 появилась информация, что в поселке Парголово на пересечении дороги в Каменку и улицы Парашютной в Фермском озере утонул ребенок.

Через час, когда правоохранительные органы прибыли на место случившегося, то обнаружили тело гражданина Киргизии. Мальчику четыре дня, как исполнилось 4 года.

Отмечается, что все случилось, в связи с тем, что мать ребенка не досмотрела за сыном.

Труп направили в морг, чтобы установить причины смерти.

Известно, что 31-летний отец и 26-летняя мать погибшего мальчика нигде официально не работают. При этом на учете семья не состояла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за пять недель в Неве утонул 21 человек.

выборгский район новости СПб ребенок утонул


 

Новости партнеров
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
В Петербурге ожидаются грозы и до +31 градуса, 119 лет назад было всего +10
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Собчак призвала антипрививочников не ходить в места, где они могут заразить других
Жители Кудрово ринулись на вакцинацию за бесплатный месяц в фитнес-клубе
Жители Кудрово ринулись на вакцинацию за бесплатный месяц в фитнес-клубе
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми прибыл в Абхазию, поиски продолжаются
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми прибыл в Абхазию, поиски продолжаются
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге стартовали переговоры Путина и Лукашенко
Петербург сделал все возможное, чтобы успешно провести матчи ЕВРО-2020
В Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги
Петербург готовят ко Дню ВМФ – Шойгу пообещал грандиозный парад
Управляющие ТЦ умоляют открыть фуд-корты за установку пунктов вакцинации
Петербуржцам рассказали, когда в городе ожидать похолодания
В Петербурге перекрыли КАД в день прилета Лукашенко и Путина
Более 28,6 млн россиян вакцинированы от COVID-19