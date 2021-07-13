Что успели обсудить Путин и Лукашенко в Петербурге

В Петербурге проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры идут в Константиновском дворце в Стрельне. Главы двух государств успели обсудить санкции, вопросы экономики и безопасности и сотрудничества.

О встрече первых лиц стало известно только утром. При этом в Telegram-каналах появилась информация о том, что президенты договорились о встрече по телефону еще 1 июля.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал темы переговоров: торгово-экономические отношения, обмен мнениями по международной повестке, попытки Запада раскачивать ситуацию в Белоруссии и противодействие этому.

Начиная встречу, Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается надежным партнером для России. По его словам, встреча проходит после того, как правительства стран проработали вопросы в сфере экономики. Российский президент уточнил, что из-за пандемии коронавируса товарооборот между странам просел на 17%, а за первые 4-5 месяцев этого года, наоборот, вырос более чем на 37%.

COVID-19, добавил президент, не помешал Белоруссии сократить внешний долг на 2,5%. Владимир Путин подчеркнул, что не помешали этому и санкции.

На встрече также обсудили санкции со стороны западных стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика выдержит ограничительные меры.

«Это для нас не катастрофа, этот террор и прочее. Главное – это экономика. Если мы выдержим этот экономический удар уже вместе с Россией», — считает Александр Лукашенко.

Отдельно главы государств затронули вопрос безопасности. По мнению Лукашенко, этому вопросу в современных условиях нужно уделять особое внимание.

Сообщил Лукашенко и о ситуации внутри Белоруссии.

«И самое главное, если в общем говорить, Владимир Владимирович… Мы все время, и тогда с вами обсуждали, какой следующий будет этап в Беларуси этой так называемой цветной революции или мятежа… Они перешли к индивидуальному террору. Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех людей, которые выступали за государство и государственность», — утверждает Лукашенко.

Президенты прервались на рабочий обед. Переговоры продолжают после него.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге перекрыли КАД в день прилета Лукашенко и Путина.