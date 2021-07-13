В Петербурге перекрыли КАД в день прилета Лукашенко и Путина

В Петербурге сегодня утром перекрыты съезды Кольцевой автодороги в районе Пулково. На некоторых участках стоят правоохранители.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. На заторы на КАД горожане пожаловались в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Видимо, едет кто-то «Большой», — написал пользователь.

Автомобилисты связывают сложившуюся ситуацию на городских трассах с прибытием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам застрявших не трассе водителей, около 10 часов перекрыли КАД в районе Шушар, пробка на съезде в сторону проспекта Ветеранов. «Стоят» автомобили на съезде с Московской трассы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня на встрече главы России и Белоруссии обсудят сотрудничество в различных сферах, международные вопросы. Лукашенко уже прокомментировал погоду в Северной столице. По его мнению, в Петербурге не так жарко, как в Белоруссии.