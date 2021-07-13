Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня, 13 июля, встретятся и проведут переговоры в Петербурге. Эту информацию РИА Новости подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что сегодня на встрече главы России и Белоруссии обсудят сотрудничество в различных сферах, международные вопросы.

По данным телеграм-канала «Пул Первого», близкого к администрации Лукашенко, лидеры договорились о встрече еще 1 июля — по телефону. Также они пришли к выводу, что «возникающие вызовы и угрозы» страны могут преодолеть совместными усилиями. Кроме того, Путин и Лукашенко 1 июля обсудили проблему санкционного давления на Белоруссию.

До этого Путин и Лукашенко провели встречу в конце мая, тогда президент Белоруссии посетил резиденцию президента России «Бочаров Ручей» в Сочи.

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