На Профессора Попова загорелась «двушка»

В Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась двухкомнатная квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 13 июля стало известно, что в Петроградском районе Северной столицы по улице Профессора Попова дома 43 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:51 .

Оказалось, что пожар был в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

Возгорание получилось локализовать через 25 минут, к 17:16.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 14 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.