На Профессора Попова загорелась «двушка»

В Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие — загорелась двухкомнатная квартира.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 13 июля стало известно, что в Петроградском районе Северной столицы по улице Профессора Попова дома 43 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:51 .
Оказалось, что пожар был в двухкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 20 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.
Возгорание получилось локализовать через 25 минут, к 17:16.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 14 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
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