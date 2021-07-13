На Фрунзе в жилом доме загорелись сразу два этажа

В Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилом доме.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 13 июля стало известно, что в Московском районе Северной столицы по улице Фрунзе дома 16 произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 18:02 .
Оказалось, что на 6-м этаже выгорели 18-метровая комната и 10-метровый коридор. При этом на 7-м этаже обгорела оконная рама.
Возгорание получилось локализовать через 36 минут, к 18:38.
Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.
Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.
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