На Фрунзе в жилом доме загорелись сразу два этажа

На Фрунзе в жилом доме загорелись сразу два этажа
Пожар произошел сразу на двух этажах на улице Фрунзе. Фото: pixabay

В Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилом доме.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 13 июля стало известно, что в Московском районе Северной столицы по улице Фрунзе дома 16 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 18:02 .

Оказалось, что на 6-м этаже выгорели 18-метровая комната и 10-метровый коридор. При этом на 7-м этаже обгорела оконная рама.

Возгорание получилось локализовать через 36 минут, к 18:38.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Сведений о пострадавших в данный момент нет, однако ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о пожаре на заброшенной стройке в Мурино.

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