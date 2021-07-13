Авиакомпания «Россия» продолжает расследование инцидента на рейсе «Москва-Анталья»

По счастливой случайности рядом с трапом никого не оказалось и не произошло пожара, который мог бы случится. Фото: авиакомпания "Россия"

По счастливой случайности рядом с трапом никого не оказалось и не произошло пожара, который мог бы случится. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» продолжает расследование инцидента на рейсе «Москва-Анталья».

Охлаждение самолета до и во время посадки пассажиров осуществлял кондиционер. После закрытия двери его выключили.

Для включения другого кондиционера, внутри самолета, потребовалось около десяти минут. Однако один из пассажиров стал и пошел к входной двери. Он нажал на кнопку «открыть». В результате выпустился трап. При раскрытии он порвался. По счастливой случайности рядом с трапом никого не оказалось и не произошло пожара, который мог бы случится.

«Россия» сожалеет, что пассажиры рейса стали невольными свидетелями и участниками ситуации, которая из-за действий одного из пассажиров закончилась заменой воздушного судна.

Сейчас органы ведут расследование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» взыщет убытки с пассажира, открывшего дверь в самолете. Об этом в авиакомпании сообщили в Gazeta.SPb. «В авиакомпании создана комиссия по расследованию инцидента», — добавили в авиакомпании.