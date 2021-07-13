В Петербурге подросток получил ожоги во время операции

В Петербурге подросток получил ожоги во время операции
Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Фото: Baltphoto

Следственный комитет по Северной столице по результатам доследственной проверки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту получения ожогов 17-летним подростком.

Во время проведения плановой операции в одном из медицинских учреждений Петербурга подросток получил ожоги II-III степени в области шеи, груди и правого плеча.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица (лиц) причастных к совершению указанного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Московском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилом доме.

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