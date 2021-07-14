Из Снетковского озера достали труп неизвестного мужчины

Приозерском районе Ленобласти 13 июля в озере местные жители обнаружили труп мужчины.

На место происшествия прибыли спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска. Тело неизвестного достали и передали сотрудникам полиции.

«Сегодня в озере Снетковское очевидцами обнаружено тело мужчины. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Приозерск доставили погибшего на берег и передали сотрудникам полиции», — сообщается в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели.