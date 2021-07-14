В Ленобласти стартовал челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса

В Ленобласти стартовал челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса
Ролик нужно опубликовать с определенными хештэгами. Фото: Pixabay

Лучшие частушки выберут пользователи соцсетей.

Власти Ленинградской области запустили челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса. Пользователям нужно записать видеозапись и опубликовать ее в социальных сетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ролик лучше всего записать на улице и нарядившись в народные костюмы. Лучшие выберут благодаря народному голосованию. К слову, это уже не первый подобный челлендж – до этого люди креативили на тему вандализма.

Напоминаем, что в регионе успели заболеть 51,6 тысяч человек, из них умерло 1,9 тысяч граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений коронавирусом.

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В Ленобласти стартовал челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса