Мифы о вакцине и мольбы об открытии фуд-кортов: COVID-19 в Петербурге 14 июля

В Петербурге от коронавируса привилось более миллиона человек. Темпы вакцинации в городе растут, но еще не достигли показателей, необходимых для коллективного иммунитета.

Петербургские специалисты решили развеять популярные мифы о прививке. Так, специалисты их Центра гигиены и эпидемиологии Северной столицы рассказали, что иммунитет после укола от коронавируса не снижается, потому как антиген, который попадает в организм, — это один из сотен других, ежедневно поступающих в человека. Организму остается только сражаться. Сама же вакцина нужна для клеток памяти, которые при попадании реального вируса смогут «постоять за себя».

Исследователи также подчеркнули: вакцина от COVID-19 не встраивается в ДНК. Пока сделать этого не может ни один российский препарат от коронавируса.

Эксперты опровергли и данные о том, что прививаться нельзя пожилым людям. По их словам, гражданам такого возраста вакцина необходима, поскольку риск тяжелого течения заболевания у них высок. При этом стоит предварительно проконсультироваться с врачом.

Несмотря на то, что темпы вакцинации в Петербурге растут, действующие ограничения не отменяют. ТЦ молят об открытии фуд-кортов. Взамен они обещают организовать дополнительные пункты вакцинации. Так, открытое письмо в соцсетях опубликовал управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко. В нем владельцы ТЦ просят, чтобы фуд-кортам разрешили работать на вынос и доставку. Также они хотят, чтобы была возможно открыть фуд-корты для 30−50% посетителей. При этом предприниматели гарантируют допускать к работе не менее 60% привитых сотрудников и готовы открыть дополнительные пункты вакцинации.

Отметим, что вакцинированным петербуржцам проще выезжать за границу. Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что нужно знать по возвращению на родину.

Кстати соседняя Финляндия открывать границы пока не спешит. Более того, консульский отдел посольства Российской Федерации в Финляндии на неопределенное время перестает принимать посетителей.