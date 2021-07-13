COVID-19 в сезон отпусков: что нужно знать петербуржцам, возвращающимся домой

Не все петербуржцы в сезон отпусков готовы довольствоваться отдыхом на даче. Несмотря на пандемию коронавируса, для россиян открыты границы ряда стран. Улетая за рубеж, жителям Северной столицы стоит помнить о новых правилах возвращения на родину, которые вступили в силу только в июле этого года.

Что ждет петербуржцев, которые рискнули вырваться в отпуск за границу, дома? Если вы не прошли вакцинацию и не переболели коронавирусом в последние погода, у вас есть трое суток со дня прибытия на то, чтобы сдать обязательный ПЦР-тест. При этом дома в ожидании результата вы обязаны находиться в самоизоляции. Повторный ПЦР-тест сдавать не придется.

Если вы проходили вакцинацию в течение последних 12 месяцев или у вас есть официальные сведения о перенесенном заболевании за последние полгода, ПЦР-тест вам сдавать будет не нужно.

Данные о результатах теста будет необходимо внести на Едином портале государственных услуг через форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации».

Отметим, что в настоящее время для всех пассажиров из России доступны полеты в Ереван, Минск, Белград, Рас-эль-Хаму и Шарджу, Ираклион, Ларнаку и Пафос, Каир, Кишинев, Ош, Бишкек, Тамчы, Душанбе и Худжанд. В Тунисе можно посетить Энфиду и Монастир, в Турции – Анталью и Стамбул. Открыты также перелеты в ряд городов Узбекистана.

Отдельные категории пассажиров могут полететь во Франкфурт-на-Майне, Женеву, Цюрих, Амстердам, Хельсинки, Париж, Варшаву, Ригу, Прагу и Телль-Авив. Эти же направления открыты для транзитных пассажиров.

Отметим, что страны, которые открыты для Россиян, предъявляют свои требования из-за коронавируса. Так, например, для выезда на Кипр необходимо предоставить ПЦР-тест, который был сделан не позже чем за 72 часа до вылета, сдать еще один нужно в аэропорту прилета.

Ранее Gazeta.SPb, писала о том, что Финляндия продлевает до 25 июля ограничения на въезд в страну в связи с новой коронавирусной инфекцией.