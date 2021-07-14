В Петербурге пенсионерка лишилась 150 тысяч из-за лжесотрудников банка

В Петербурге пенсионерка лишилась 150 тысяч из-за лжесотрудников банка
Пенсионерка попалась на уловки мошенников. Фото: pixabay

Мошенники заявили, что женщине положена выплата и попросили перечислить деньги за оформление документов.

В Санкт-Петербурге очередная пенсионерка стала жертвой мошенников, представляющихся сотрудниками банков. Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось 13 июля. Женщине, проживающей на Комендантском проспекте, позвонили якобы из московского банка. Злоумышленник убедил пенсионерку в том, что ей положена выплата, для получения которой необходимо отправить деньги за оформление документов.

Женщина не увидела никакого подвоха и перевела 157 тысяч рублей. Только спустя время она осознала, что ее обманули, и тут же обратилась в полицию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать деньги. Она рассказала, что ей несколько дней поступали звонки от сотрудников банка, которые убедили пенсионерку для сохранности сбережений перевести все деньги на указанные счета.

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