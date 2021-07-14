Семьи с школьниками начнут получать выплаты с 16 августа

Семьи с школьниками начнут получать выплаты с 16 августа
Семьи получат по 10 тысяч рублей. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Большинство получит средства именно в этот день.

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал о том, когда семьи, в которых растут школьники, смогут получить выплаты. Деньги начнут поступать с 16 августа. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает РИА Новости.

Направить заявления в Пенсионный фонд можно с 15 июля – например, через личный кабинет на «Госуслугах». Многие уже получили предзаполненный заявления – остается только проверить корректность данных и подтвердить их.

В итоге семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, который 1 сентября пойдет в школу. Средства поступят на счет, привязанный к карте любой платежной системы, который указан в заявлении гражданина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян уведомят о полагающихся им выплатах через «Госуслуги».

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