С начала лета на полив цветов ушло 35 тысяч кубометров воды

С начала лета на полив цветов ушло 35 тысяч кубометров воды
Городские цветы поливают только рано утром, чтобы избежать ожогов растений. Фото: pixabay

В Северной столице на полив цветов и саженцев потратили более 35 тысяч кубометров воды.

Так с середины июня в городе установилась сильная жара. Комитет по благоустройству Петербурга быстро наладил работу садово-парковых предприятий по организации полива растений. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Северной столицы.

Городские цветы поливают только рано утром, чтобы избежать ожогов растений. Влагу получают в соответствии с нормами — цветники по 60 раз за сезон, вертикальные озеленения по 80 раз, деревья и кустарники по 20 раз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском планируют увеличить зеленые насаждения. Совет фракций принял о внесении вопроса о рассмотрении проекта Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях в Санкт-Петербурге».

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