На Васильевском планируют увеличить зеленые насаждения

Сегодня Совет фракций принял о внесении вопроса о рассмотрении проекта Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях в Санкт-Петербурге».

Так предлагают увеличить объём зеленых насаждений по Василеостровскому району. С 6 до 10 квадратных метров на петербуржца.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что этот законопроект очень важен и для Петербурга, и для социальной сферы. Удобная городская среда – это важное условие формирования хорошего качества жизни в Северной столице, уверен Макаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Буланова попытается провести партию «Родина» в ЗакС Петербурга. В Петербурге прошла выборная конференция партии «Родина», которая намерена баллотироваться в Законодательное собрание. Почти все кандидаты конференцию проигнорировали, заинтересовала она только журналистов РИА ФАН.