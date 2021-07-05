На Васильевском планируют увеличить зеленые насаждения

На Васильевском планируют увеличить зеленые насаждения
Комфортная городская среда – это одно из базовых условий формирования достойного качества жизни населения, уверен председатель ЗакС Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

Сегодня Совет фракций принял о внесении вопроса о рассмотрении проекта Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях в Санкт-Петербурге».

Так предлагают увеличить объём зеленых насаждений по Василеостровскому району. С 6 до 10 квадратных метров на петербуржца.

Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что этот законопроект очень важен и для Петербурга, и для социальной сферы. Удобная городская среда – это важное условие формирования хорошего качества жизни в Северной столице, уверен Макаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Татьяна Буланова попытается провести партию «Родина» в ЗакС Петербурга. В Петербурге прошла выборная конференция партии «Родина», которая намерена баллотироваться в Законодательное собрание. Почти все кандидаты конференцию проигнорировали, заинтересовала она только журналистов РИА ФАН.

Василеостровский район вячеслав макаров ЗакС зеленые насаждения санкт-петербург


 

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