Военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днем ВМФ

Военные обработали машины, которые доставят участников парада к месту события. Фото: Gazeta.SPb.

Военные обработали машины, которые доставят участников парада к месту события. Фото: Gazeta.SPb.

Военные Петербурга обработали более 30 тысяч квадратных метров территории Северной столицы.

Так военные провели дезинфекцию места проведения Главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военнослужащие в спецодежде с помощью войсковых комплектов ДКВ-1К обработали тремя тоннами раствора места маршрут торжественного марша.

Военные обработали машины, которые доставят участников парада к месту события.

В спецобработке участвовали 30 военных и около десяти единиц спецтехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корабли ВМФ в Петербурге. Фоторепортаж подготовила Gazeta.SPb. Петербург вовсю готовится ко Дню ВМФ. До праздника, который отметят 25 июля, остаются считанные дни. Военные корабли ждут своего часа в Неве. Традиционно главным событием праздника станет парад.