Военные продезинфицировали центр Петербурга перед Днем ВМФ

Военные Петербурга обработали более 30 тысяч квадратных метров территории Северной столицы.
Так военные провели дезинфекцию места проведения Главного военно-морского парада, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Военнослужащие в спецодежде с помощью войсковых комплектов ДКВ-1К обработали тремя тоннами раствора места маршрут торжественного марша.
Военные обработали машины, которые доставят участников парада к месту события.
В спецобработке участвовали 30 военных и около десяти единиц спецтехники.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корабли ВМФ в Петербурге. Фоторепортаж подготовила Gazeta.SPb. Петербург вовсю готовится ко Дню ВМФ. До праздника, который отметят 25 июля, остаются считанные дни. Военные корабли ждут своего часа в Неве. Традиционно главным событием праздника станет парад.