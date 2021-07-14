Словения откроет границы для российских туристов с 15 по 23 июля

Словения откроет границы для российских туристов с 15 по 23 июля
Границы будут открытыми с 15 по 23 июля этого года. Фото: unsplash

В Словении власти решили временно открыть границы для российских туристов. Также в стране отменят обязательный карантин по прибытии.

Как сообщается на сайте словенского правительства, в страну будут пускать с отрицательным тестом на COVID-19, полученным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Туристы также могут предъявить справку о перенесенном ковиде или сертификат о вакцинации.

Если турист не предоставит один из указанных документов, его отправят на 10-дневный карантин. В случае отсутствия жилья, где можно будет самоизолироваться, иностранцу откажут во въезде.

Границы будут открытыми с 15 по 23 июля этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия опять не открывает границы. Отмечается, что россиянам нет необходимости планировать поездки на территорию Финляндии.

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