Жара в Петербурге побила рекорд 2010 года

Жара в Петербурге побила рекорд 2010 года
Город на Неве побил уже третий температурный рекорд в июле и восьмой с начала лета. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Северная столица поставила очередной температурный рекорд. В среду, 14 июля, уличные термометры показали +32,8 градуса, побив рекорд 2010 года.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, воздух в Петербурге прогрелся до +32,8 градуса. Это на 0,3 градуса выше значений, зафиксированных 14 июля 2010 года.

Синоптик отмечает, что город на Неве побил уже третий температурный рекорд в июле и восьмой с начала лета.

До этого жара обновила рекорд 11 июля, когда за окном было +30,9 градуса, что на 0,3 градуса выше показателя 1941 года.

В июне же был зафиксирован рекорд по жаре за всю историю метеонаблюдений в Петербурге: 23 июня было +35,9 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара в Петербурге выжгла газоны. Фоторепортаж: Gazeta.SPb.

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