Синоптик рассказал, когда в России закончится аномальная жара

По словам Шувалова, перемены в погоде будут не очень заметными. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По словам Шувалова, перемены в погоде будут не очень заметными. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Аномальная жара в российских регионах будет завершаться неравномерно, начиная с ближайших выходных. Но сроки завершения жары будут зависеть от региона, заявил синоптик Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что в средней полосе станет прохладнее в эти выходные. На северо-западе, в Петербурге, Пскове и Великом Новгороде температура начнет спадать чуть раньше — в пятницу или субботу. По словам Шувалова, перемены в погоде сперва будут не очень заметными — температура спадет с 33-34 градусов до 29-28 градусов, передает «Лента.ру».

С середины следующей недели осадки пройдут в средней полосе и Подмосковье. Со среды каждый день будут идти дожди, а термометры покажут около 22-25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жара в Петербурге побила рекорд 2010 года.