Врач предупредил о возможности тяжелого COVID у переболевших

При втором заражении их может ожидать тяжелая форма заболевания. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

При втором заражении их может ожидать тяжелая форма заболевания. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Переболевший COVID-19 может легко повторно переболеть коронавирусом в гораздо более тяжелой форме. Об этом заявил доктор биологических наук Александр Семенов.

По его словам, даже бессимптомно перенесенная болезнь наносит малозаметные, но значительные повреждения легким, поэтому повторная болезнь будет с высокой вероятностью гораздо тяжелее.

В беседе с «Российской газетой» Семенов отметил важность вакцинации от коронавирусной инфекции. И добавил, что прививка необходима даже переболевшим гражданам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наличие медицинских противопоказаний к вакцинации должен определить компетентный лечащий врач.