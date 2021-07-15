Врач предупредил о возможности тяжелого COVID у переболевших

Переболевший COVID-19 может легко повторно переболеть коронавирусом в гораздо более тяжелой форме. Об этом заявил доктор биологических наук Александр Семенов.
По его словам, даже бессимптомно перенесенная болезнь наносит малозаметные, но значительные повреждения легким, поэтому повторная болезнь будет с высокой вероятностью гораздо тяжелее.
В беседе с «Российской газетой» Семенов отметил важность вакцинации от коронавирусной инфекции. И добавил, что прививка необходима даже переболевшим гражданам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наличие медицинских противопоказаний к вакцинации должен определить компетентный лечащий врач.