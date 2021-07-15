Поливальная машина потушила автомобиль на набережной Обводного канала

На набережной Обводного в Петербурге загорелся легковой автомобиль. На помощь пришел водитель поливальной машины.
Возгорание случилось утром в четверг, 15 июля. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».
На видео зафиксировано, как автомобиль с открытым капотом проливает из шланга водитель поливальной машины. Подробности происшествия выясняются.
Пользователи предположили, что причиной пожара стали жаркая погода и замыкание под капотом. Они также похвалили водителя спецтехники.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Одна из них сбила светофор, вторая – выехала на газон.