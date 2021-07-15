Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет онлайн из-за COVID

Мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет онлайн из-за COVID
Курбан-байрам в Петербурге. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Праздник мусульман Курбан-байрам в Петербурге решили провести в дистанционном режиме сложной ситуации с коронавирусом. Об этом объявил муфтий Равиль Панчеев.

По его словам, в 2021 году этот день лучше провести вместе с родными дома и слушать проповедь во время интернет-трансляции основной праздничной молитвы.

Как сообщил «Петербургский дневник», председателя Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России отметил, что официальные мероприятия лично сможет посетить только ограниченный круг лиц. Они, как обычно, пройдут на территории Петербургской соборной мечети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве Курбан-байрам также пройдет в онлайн-формате. Мусульманам рекомендовали создать атмосферу праздника в своих домах, в кругу своей семьи и самим совершить намаз.

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