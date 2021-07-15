Наталья Бударина приняла участие в круглом столе «Выборы-2021»

14 июля 2021 года секретарь ЦИК России Наталья Бударина в режиме видео-конференц-связи приняла участие в круглом столе «Выборы-2021: нововведения, информационная открытость и общественный контроль», организованном Общественной палатой Российской Федерации.

Секретарь ЦИК России проинформировала участников мероприятия об основных изменениях в избирательном законодательстве, а также о процедуре голосования в течение трех дней: «Порядком голосования в течение трех дней, принятым ЦИК России, определены гарантии и механизмы, которые позволяют с уверенностью говорить о том, что голосование на выборах в Государственную Думу с 17 по 19 сентября 2021 года будет прозрачным и открытым».

Секретарь Комиссии напомнила о новой функции избирательных комиссий: «Законодатель предоставил избиркомам дополнительный инструмент реагирования – право обращаться в Роскомнадзор с представлением о временном ограничении доступа к информационным ресурсам в случае распространения незаконных агитационных материалов».

Кроме того, Наталья Бударина обратила внимание, что положения закона, касающиеся регулирования особенностей участия в выборах кандидатов, являющихся физическими лицами, выполняющими функции иностранного агента, либо аффилированных с выполняющим функции иноагента лицом, направлены на максимально полное предоставление избирателям информации об участниках избирательной кампании. Таким кандидатам необходимо будет указывать на данный статус в своих агитационных материалах и подписных листах. Информация о них также будет размещаться в помещениях для голосования и избирательных бюллетенях.